ايضاح حول شمول المدارس بعُطل شهر آذار

2021/03/06 | 19:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القطاع التعليمي والتربوي في السليمانية، اليوم السبت، ايضاحا حول شمل المدارس بعطل شهر آذار الجاري.

وفي هذا الصدد قالت تريفة محمد المدير مديرة مديرية شرق السليمانية لـ PUKmedia، انه ووفق لمنهاج دوام السنة الدراسية الحالية، فأن المدراس لن تعطل الدوارم الرسمي خلال شهر آذار الحالي، عدا أيام 20 و 21 و 22 من الشهر.

واضافت: ان جائحة كورونا اثرت على سير العملية التربوية والتعليمية بسبب غلق المدارس عدة اشهر، مبينا ان دوام المدارس سيستمر خلال الشهر الحالي عدا الايام الثلاث المذكورة انفاً.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور رضا حسن رئيس جامعة السليمانية لـ PUKmeida، ان الجامعة لها منهاج دوام وعطل خاص بها، مشيرا الى ان جائحة كورونا أخرت من بدء العملية التعليمية هذا العام، مرجحا ان يتم تعديل جدول دوام الجامعة وتعويض الايام التي توقفت خلالها الجامعة.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى PUKmedia، فأن دوام المؤسسات والدوائر سسيستمر عدا ايام العطل التي ذكرت مسبقا وهي 20 و 21 و 22 من شهر اذار.

PUKmedia خاص

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