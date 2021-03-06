مشاكل عقلية ونفسية لدى الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا

2021/03/06 | 19:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كشفت دراسة علمية جديدة أن نسبة كبيرة من الذين تعافوا من فيروس كورونا يعانون من اضطرابات نفسية وعصبية وإدراكية.

ووفقا لمقال نشرته مجلة “فرونيير أوف تكنولوجي” فإن علماء من جامعة أوكسفورد بروكس، أكدوا أنه على المدى القصير عانى 95٪ من مرضى كورونا المستقرين سريريًا من اضطراب ما بعد الصدمة، في الوقت نفسه، عانى 17 إلى 42٪ من المرضى من اضطرابات عاطفية، مثل الاكتئاب.

وأشار الباحثون إلى أن “الاضطرابات المعرفية قصيرة المدى الرئيسية كانت نقص الانتباه (45٪) وضعف الذاكرة (13 إلى 28٪)”.

وقالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، إن فيروس كورونا سيخلف تداعيات نفسية أكبر مما سببته الحرب العالمية الثانية (1939- 1945).

وأعلن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس أنه تم حتى الآن توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا عبر منصة كوفاكس.

وكوفاكس هو برنامج لنقل لقاحات إلى البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.

وأعلن مدير المنظمة أنّ فريق الخبراء الذي تم إرساله إلى ووهان في الصين، في يناير/كانون الثاني، للتحقيق في منشأ وباء كورونا، سيصدِر تقريره في الأسبوع الذي يبدأ في 15 مارس/ آذار.

وشدد على أن العالم قد يواجه موجة ثالثة ورابعة من كورونا “إذا لم نكن حذرين”.



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