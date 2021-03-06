(ان ار تي) تكشف الشخصيات الدينية التي جلست بالقرب من البابا في أور

2021/03/06 | 19:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف ممثل الطائفة الكاكائية في إقليم كوردستان، رجب كاكائي، السبت، الشخصيات الدينية التي جلست قرب البابا فرنسيس خلال زيارته مدينة أور في محافظة ذي قار.

وقال الكاكائي في تصريح لـNRT اليوم، (6 آذار 2021)، ان "سبعة اشخاص من إقليم كوردستان جلسوا بالقرب من البابا، هم كل من حفيد إمام وخطيب الجامع الكبير في السليمانية الشيخ ماجد الحافظ، وثلاثة اشخاص من الكاكائيين، وثلاثة اشخاص من الزرادشتية".

وذكر البابا في خطابه الذي سبق صلاة مع ممثلين عن الشيعة والسنة والأيزيديين والصابئة والكاكائيين والزرداشتيين: "لا يصدر العداء والتطرف والعنف من نفس متدينة، بل هذه كلها خيانة للدين".

وأضاف "لا يمكن أن نصمت عندما يسيء الإرهاب للدين.



بل واجب علينا إزالة سوء الفهم".

وفي أور أشاد البابا بالشباب المسلم لمساعدته المسيحيين في إصلاح كنائسهم "عندما اجتاح الإرهاب شمال هذا البلد الحبيب".

وعلى الرغم من أن النبي إبراهيم يعتبر والد المسيحيين والمسلمين واليهود فإن لقاء الأديان الذي جرى في أور لم يحضره أي ممثل عن الطائفة اليهودية.



فما هو السبب؟

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول كنسي محلي، فإنه تم الاتصال باليهود ودعوتهم لكن الوضع كان بالنسبة لهم "معقدا" خاصة وأنهم ليس لديهم مجتمع منظم.

وأوضحت الوكالة أنه "عام 1947، وقبل عام من إعلان قيام دولة إسرائيل بلغ عدد الجالية اليهودية في العراق حوالي 150 ألفا، لكن العدد أصبح الآن يعد على الأصابع"، على حد قولها.

وشكلت زيارة أور، الموقع الأثري في جنوب العراق الذي يعتقد أنه مكان مولد النبي ابراهيم، حلما للبابا الأسبق يوحنا بولس الثاني في عام 2000.

وتعتبر مدينة أور واحدة من أقدم المعالم التاريخية في البلاد، وفيها زقورة أور، التي يعود تاريخ تشييدها لأكثر من 4 آلاف عام، بمحافظة ذي قار بالعراق، وهي لتخليد عظمة السومريين أثناء فترة سلالة أور الثالثة التي أسسها أور نمو في المدينة التي تقع جنوبي البلاد.

هذا ومن المتوقع أن يقود البابا، الذي بدأ زيارته للعراق أمس الجمعة وتستمر أربعة أيام، قداسا في كاتدرائية القديس يوسف للكلدان في وقت لاحق.

ويتوجه البابا، غدا الأحد، إلى الموصل (شمالي البلاد)، حيث لا تزال الكنائس والمباني الأخرى هناك تحمل ندوب الحرب.

A.A

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