قلق دولي حول مصير ناشط سوري أصبح

2021/03/06 | 19:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار اختفاء ناشط سوري تعرض للتعذيب على يد نظام الرئيس بشار الأسد قلقا واسع النطاق، بعد عودته إلى سوريا بعد تمكنه من الهرب والوصول إلى أوروبا.

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