التربية النيابية تعقد اجتماعاً لمناقشة تعليق دوام المدارس وامتحانات نصف السنة

2021/03/06 | 19:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ناقشت لجنة التربية النيابية، السبت، موضوع تعليق دوام المدارس وامتحانات نصف السنة.وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “عقدت لجنة التربية النيابية اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة وحضور أعضائها اليوم السبت 6/3/2021 لمناقشة المواد المدرجة على جدول أعمالها”. وأضافت، “وناقش الاجتماع موضوع تعليق الدوام الرسمي للمدارس و …

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