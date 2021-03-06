نيجرفان بارزاني يثني على قرار للكاظمي اتخذه اليوم

2021/03/06 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

اثنى رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اليوم السبت، على قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن اليوم الوطني للتعايش والتسامح في العراق.

وقال بارزاني في تغريدة له على تويتر "أرحب بإعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم 6 آذار / مارس يوما وطنيا للتسامح والتعايش، حيث تتواصل الزيارة البابوية التاريخية في العراق وإقليم كردستان".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن، اليوم السبت (6 آذار 2021)، تاريخ لقاء المرجع الأعلى السيد علي السيستاني مع بابا الفاتيكان يوماً وطنياً للتعايش والتسامح في العراق.

وذكر الكاظمي، في تغريدة له على حسابه في ’’تويتر’’، "بمناسبة اللقاء التأريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التأريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من آذار من كل عام، يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق".والتقى المرجع الاعلى السيد علي السيستاني، اليوم السبت، (06 آذار 2021)، ببابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، في منزل الاخير بمحافظة النجف، وقد اصدر الطرفان بيانان يحثان فيه العالم على التوجه نحو السلام، وترك الحرب ولغة العنف، فيما توجه البابا لعقد مؤتمر خاص بحوار الاديان في مدينة اور الاثرية بمحافظة ذي قار قبل أن يعود إلى بغداد.

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