بالفيديو: البابا يلوح للأهالي خلال مرور موكبه بشوارع الكرادة

2021/03/06 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت بغداد اليوم على مقطع فيديو يصور البابا فرنسيس وهو يلوح لأهالي الكرادة في بغداد خلال مروره بأحد شوارعها .

وفي وقت سابق، بدأت مراسم القداس في كاتدرائية مار يوسف وسط العاصمة بغداد، برئاسة البابا فرنسيس، وبحضور عدد من الشخصيات السياسية.

وتلى بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، نصّ الإنجيل الذي قُرأ في كاتدرائية القديس يوسف وسط بغداد.

وقال البابا، إن "الغني عند الله من يعطف على اخيه وليس من تهتف له الجموع".

واضاف، "لا يمكننا القيام باعمال تفوق قدراتنا".

وتابع، "لا يغير العالم بالسلطان أو بالقوة".

ووصل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، في وقت سابق من مساء اليوم، الى كاتدرائية مار يوسف وسط العاصمة بغداد، بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

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