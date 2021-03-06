بزيارته التاريخية للعراق ..غدا .. برنامج حافل لبابا الفاتيكان في اربيل والموصل

2021/03/06 | 19:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / من المقرر ان يبدا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس زيارة غدا لكل من اربيل والموصل .وتبدا الزيارة بالمغادرة غدا في الساعة 7 و15 دقيقة الى اربيل .وفي الساعة 08:20 الوصول إلى مطار أربيل وسيستقبله بالترحيب كل من رئيس الإقليم والسلطات الدينية والمدنية للإقليم في مطار أربيل.وفي الساعة 08:30 لقاء رئيس الاقليم في الصالة الرئاسية لكبار الشخصيات في مطار أربيل وفي الساعة 09:00 المغادرة بالطائرة المروحية إلى الموصل.والوصول بعدها إلى منطقة الهبوط في الموصل في الساعة 9:35 .وسيقيم البابا في الساعة العاشرة صباحا صلاة النشوة لضحايا الحرب في حوش البيعة (ساحة الكنيسة) في الموصل ، صلاة الأب الأقدس ومن ثم يغادر في الساعة 10:55 بالطائرة المروحية إلى قرقوش والوصول لمنطقة الهبوط بعد ربع ساعة .وفي الساعة 11:30 زيارة مجتمع القراقوش في كنيسة "الحبل بلا دنس" في قرقوش ، خطاب الأب الأقدس أنجيلوس.العودة الى اربيل في الساعة 12:15 .وفي الساعة 16:00 القداس المقدس في ملعب "فرانسو حريري" في أربيل ، عظة الأب الأقدس وبعدها في الساعة 18:10 المغادرة بالطائرة إلى بغداد والوصول في الساعة 19:15 الى مطار بغداد الدولي./انتهى3

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