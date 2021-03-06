السيد السيستاني يحمل رسالة شعوب المنطقة لبابا الفاتيكان

2021/03/06 | 19:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل المغردون في العراق ولبنان مع زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للعراق ولقاءه المرجع الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني في مدينة الن...

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