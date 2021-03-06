القوات الامنية العراقية تحبط عملية إرهابية غرب الانبار

2021/03/06 | 19:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، السبت، باحباط عملية إرهابية في صحراء الانبار.

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