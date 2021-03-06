الكاظمي وروحاني يتقفان على دعوة أطراف المنطقة لتعزيز الهدوء

2021/03/06 | 19:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اتفق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الايراني حسن روحاني، السبت، على دعوة جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة لتعزيز الهدوء.وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحث في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، سير العلاقات بين البلدين على مختلف …

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