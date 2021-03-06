2021/03/06 | 19:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني يرحب بإعلان الـ6 من آذار يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/06 | 19:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يرحب بإعلان الـ6 من آذار يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يرحب بإعلان الـ6 من آذار يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).