المنافذ الحدودية تعلن إحصاءات شهر شباط 2021

2021/03/06 | 19:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، السبت، الايرادات المتحققة خلال شهر شباط من العام الجاري.

وقالت الهيأة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن الايرادات بلغت" (96،784،370،000) مليار دينار عراقي".

وأضاف البيان أن "مجمل المخالفات التي تم ضبطها (105) مخالفة تحت عناوين مختلفة (تلاعب في الرسوم، ووصف البضاعة، تهريب عجلات، مطلوبين للقضاء، مخدرات وغيرها)".

وتابع البيان أن تلك الاحصاءات جاءت "بالرغم من الظروف الاستثنائية لتفشي وانتشار جائحة كورونا وتزامن مع شهر (شباط) بما يسمى العطلة الصينية والتي توقفت فيه تدفق البضائع إلى كافة أنحاء العالم وانعكس ذلك على حجم التبادل التجاري ونسبة الإيرادات".

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