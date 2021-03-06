الكاظمي يبحث هاتفياً مع روحاني العلاقات الثنائية وأمن المنطقة واستقرارها

2021/03/06 | 19:54 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، سير العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأشاد الطرفان بالتقدم والنمو في العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، فضلاً عن أمن المنطقة واستقرارها.

وبارك روحاني زيارة قداسة البابا للعراق، كما أشاد بالجهود الحكومية العراقية التي اثمرت عن نجاح هذه الزيارة التاريخية.

كما اتفق الطرفان على دعوة جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة الى تعزيز الهدوء، واتخاذ مسار الحكمة والعقلانية في التعامل مع الأزمات والتحديات.

وعبر رئيس الوزراء والرئيس الإيراني عن تطابق وجهات النظر، باعتبار الحوار هو السبيل الوحيد والأمثل لحل الصراعات والأزمات في المنطقة.

وندد الرئيس الإيراني من جانبه، بكل النشاطات المخلّة بأمن العراق التي ترتكب من بعض الجماعات، وعبر عن استنكار إيران لهذه النشاطات التي لا تخدم مصالح البلدين، ولا استقرار المنطقة وازدهارها وتقدم شعوبها.

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