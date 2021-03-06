دعوة نيابية إلى ضرورة السماح لوزارة التربية بإجراء امتحان نصف السنة

2021/03/06 | 19:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ناقشت لجنة التربية النيابية، السبت، موضوع تعليق دوام المدارس وامتحانات نصف السنة.وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أنه “عقدت لجنة التربية النيابية اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة وحضور أعضائها اليوم السبت 6/3/2021 لمناقشة المواد المدرجة على جدول أعمالها”.وأضافت، “وناقش الاجتماع موضوع تعليق الدوام الرسمي للمدارس و امتحانات نصف السنة للطلبة”.وتابع البيان، “وشددت اللجنة على ضرورة تضافر واستنفار الجهود والإمكانيات المتاحة للحد من مخاطر انتشار الوباء وتطويق الخسائر الناجمه عنها سيما أن القطاع التربوي في مقدمة القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بسبب انتشار هذا الوباء، داعين لجنة السلامة الوطنية على ضرورة السماح لوزارة التربية بإجراء امتحان نصف السنة […]

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