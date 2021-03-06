كربلاء:متحف الامام الحسين عليه السلام يعرض باب تراثي للحرم الشريف يعود الى (160) عاماً..صور

2021/03/06 | 20:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفظ متحف الإمام الحسين عليه السلام

بقطع أثرية وتراثية وتحف ومقتنيات

نادرة ونفيسة تعود الى مئات السنين, ومن

بين هذه المقتنيات (باب المذبح المقدس)

والذي يقدر عمره 160 عاماً.





وقال مدير متحف الامام ال

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