لقاء الحضارات في باب علي (ع )

2021/03/06 | 20:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي هادي الركابي

لست متاكدا مما ساكتبه لاحقا

؛وسيخالفني الكثير في الراي ؛ لكن الشي

الوحيد الذي سيتفق عليه الجميع ؛ هو ان

الزيارة البابوية للعراق ولاول مرة في

التاريخ ؛ هي رسالة الهية غيبية كبيرة

تحمل

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