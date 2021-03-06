هزال المنظومة القيادية الراهنة في العالم الغربي : بين قوة الاقتصاد و ضعف السياسة والثقافة - محمد عبد الشفيع عيسى

2021/03/06 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى هى "الأزمة العميقة" تطلّ برأسها حول العالم كله، و قبل ذلك حول الغرب الرأسمالي المعاصر، في أمريكا وأوروبا، بل وكذلك اليابان .



وهذه الأزمة تتجلى فى تناقض ظاهر بين الوجه الاقتصادى من ناحية ، والوجه السياسى والثقافى من ناحية أخرى.



اقتصادياً يبدو أن الغرب يواصل تقدمه المادى، من الجانب التكنولوجى، دون عوائق جوهرية ، بل يواصله بشكل مضطرد ولوتيرة مرتفعة نسبياً ، وهو ما يبدو فيما يسمى "بالثورة الصناعية ......





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