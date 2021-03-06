أن تقتل طائرا محاكيا - محمد زكريا توفيق

2021/03/06 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق كتبت هاربر لي (1926-2016) رواية "أن تقتل طائرا محاكيا" في وقت متوتر جدا في ولاية ألاباما بسبب العنصرية الشديدة.



عندما كان الجنوب يفرق بين البيض والسود.



السود مجبرون على استخدام مرافق خاصة بهم غير مرافق البيض في كل أنحاء الولاية.



إلا أن حركة الحقوق المدنية كانت قد بدأت، وبدأ يشتعل أوارها عندما رفضت روزا باركس التخلي عن مقعدها في أوتوبيس في مدينة مونتجومري بولاية ألاباما عام 1955.



بعد تحديها ......





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