البطريرك ساكو مخاطباً البابا: زيارتكم التاريخية ستشجع العراقيين على تخطي الماضي الأليم بالمصالحة الوطنية

2021/03/06 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادوصف بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم مار لويس روفائيل ساكو، من كاتدرائية مار يوسف في بغداد، زيارة البابا بالتاريخية والمشجعة على تخطي الماضي.وقال ساكو، اثناء القداس الذي اقيم في مار يوسف بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، مخاطباً البابا فرنسيس "شكراً لأنكم تنادون بأن البشر جميعاً أخوة وتشددون على العيش المشترك".وتابع: "لا بد من صحوة روحية وأخلاقية للخروج من التحديات التي تعاني منها البشرية".واضاف "زيارتكم التاريخية من شأنها ان تشجع العراقيين على تخطي الماضي الأليم بالمصالحة الوطنية لأنهم أخوة".

وبدأت مراسم القداس في كاتدرائية مار يوسف وسط العاصمة بغداد، برئاسة البابا فرنسيس، وبحضور عدد من الشخصيات السياسية.

وتلى بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، نصّ الإنجيل الذي قُرأ في كاتدرائية القديس يوسف وسط بغداد.

وقال البابا، إن "الغني عند الله من يعطف على اخيه وليس من تهتف له الجموع".

واضاف، "لا يمكننا القيام باعمال تفوق قدراتنا".

وتابع، "لا يغير العالم بالسلطان أو بالقوة".

ووصل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، في وقت سابق من مساء اليوم، الى كاتدرائية مار يوسف وسط العاصمة بغداد، بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

والتقى البابا فرنسيس بالمرجع الديني علي السيستاني في النجف، صباح اليوم (6 آذار 2021)، ضمن زيارة البابا التاريخية إلى العراق والتي بدأت يوم أمس وتنتهي صباح الاثنين المقبل، تشمل بغداد والنجف، ومدينة أور في ذي قار وأربيل ونينوى.

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