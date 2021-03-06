بحسب ايرنا.. روحاني يطالب باتصاله مع الكاظمي بالافراج عن مليارات الدولارات المجمدة في البنوك العراقية

2021/03/06 | 20:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نقلت وكالة / ايرنا / الايرانية الرسمية عن الرئيس الإيراني حسن روحاني مطالبته باتصال هاتفي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الحكومة العراقية بالإفراج عن أموال تقدر بمليارات الدولارات مجمدة في البنوك العراقية.وقال روحاني / حسب الوكالة / ان : بلاده لديها مليارات الدولارات في البنوك العراقية وقد تم تجميدها خلافا للقانون، ورغم الوعود المكررة من قبل المسؤولين العراقيين، الا انه لم يتم الافراج عنها بعد، مطالباً بالإفراج الفوري عن الموارد الايرانية لدى العراق.واكد روحاني ان : الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية وصولا الى العلاقات السياسية القائمة بين طهران وبغداد، محط اهتمام كبير، مبينا ان التسهيل في اصدار التاشيرات التجارية لرجال الاعمال واصحاب الشركات الاستثمارية الخاصة، يسهم في توسيع هذه العلاقات.ودعا الى الاسراع في تنفيذ قرار البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الاميركية من هذا البلد، والذي من شأنه ان يساعد في إرساء السلام والاستقرار في العراق والمنطقة./انتهى3

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