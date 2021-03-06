ساكو :زيارة قداسة البابا تشجع العراقيين على تخطي الماضي الاليم

2021/03/06 | 20:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال البطريرك مار لويس روفائيل ساكو مخاطبا الباب فرنسيس الأول تنادون برفع الحواجز بين البشر لانهم اخوة .واضاف ساكو في كلمة له من كاتدرائية مار يوسف في بغداد بحضور البابا فرنسيس:"بوركتم لانكم تشددون على تعزيز روح العيش المشترك".وتابع :"ان زيارة قداسة البابا تشجع العراقيين على تخطي الماضي الاليم "./انتهى2

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