2021/03/06 | 20:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المرجع الديني الاعلى في العراق اية الله السيد علي السيستاني خلال لقائه البابا فرنسيس في النجف الاشرف، أن شعوب المنطقة تعاني من الحروب والحصار وال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. بلقاء القمم الدينية.. معاناة شعوب المنطقة على الطاولة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. بلقاء القمم الدينية.. معاناة شعوب المنطقة على الطاولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).