2021/03/06 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب، على مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة وعدد من القوانين الأخرى.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس أن البرلمان صوت أيضاً على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين وعلى مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان احداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام الفين.

وأضافت، ان المجلس صوت أيضا على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام الفين وسبعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يصوت على مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يصوت على مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).