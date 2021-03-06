الكاظمي وروحاني يتفقان على تعزيز الهدوء واتخاذ مسار الحكمة والعقلانية

2021/03/06 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على دعوة جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة الى تعزيز الهدوء، واتخاذ مسار الحكمة والعقلانية في التعامل مع الأزمات والتحديات.

وعبر كل من رئيس مجلس الوزراء والرئيس الإيراني عن تطابق وجهات النظر، باعتبار الحوار هو السبيل الوحيد والأمثل لحل الصراعات والأزمات في المنطقة.

وندد روحاني من جانبه، بكل النشاطات المخلّة بأمن العراق التي ترتكب من بعض الجماعات، وعبر عن استنكار إيران لهذه النشاطات التي لا تخدم مصالح البلدين، ولا استقرار المنطقة وازدهارها وتقدم شعوبها.

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