الصحة العراقية: تسجيل 4068 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 حالة خلال 24 ساعة

2021/03/06 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق بعد أن تجاوزت حاجز خمسة الاف إصابة خلال الأيام الماضية.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل أربعة الاف وثمان وستين إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة إحدى عشرة حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تصدر العاصمة بغداد أعداد الإصابات بعد تسجيل ألف وخمسمئة وثلاث حالات، تلتها البصرة بتسجيل سبعمئة وسبع وتسعين إصابة.

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