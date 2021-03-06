الولايات المتحدة تهنئ بنجاح زيارة البابا

2021/03/06 | 20:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأت الولايات المتحدة الأميركية، السبت، العراق، لاستضافة البابا فرنسيس والوفد المرافق له.وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان، “لقد تشرف السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر بأن يكون من بين الذين رحبوا بقداسة البابا فرانسيس في حفل الأستقبال الرئاسي يوم أمس”.وأضافت، “وتُهنئ الولايات المتحدة العراقَ حكومةً وشعباً على استضافة البابا والوفد المرافق له، نوقن أن هذه الزيارة التاريخية سوف تسلط الضوء على أهمية العراق بوصفه مسقط رأس النبي إبراهيم، وعلى القلوب المُرحبة للشعب العراقي”.

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