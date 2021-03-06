واشنطن تهنئ بغداد بزيارة البابا: ستسلط الضوء على العراق

2021/03/06 | 20:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت السفارة الاميركية في بغداد، اليوم السبت، تهانيها إلى العراق على استضافة بابا الفاتيكان والوفد المرافق له، فيما اعتبرت الزيارة بأنها ستسلط الضوء على العراق.

وقالت السفارة في بيان صحفي “لقد تشرف السفير ماتيو تولر بأن يكون من بين أولئك الذين رحبوا بقداسة البابا فرانسيس في حفل الأستقبال الرئاسي يوم أمس”، لافتة الى ان “الولايات المتحدة تُهنئ العراقَ حكومةً وشعباً على استضافة البابا والوفد المرافق له”.

واضافت السفارة “نوقن أن هذه الزيارة التاريخية سوف تسلط الضوء على أهمية العراق بوصفه مسقط رأس النبي إبراهيم، وعلى القلوب المُرحبة للشعب العراقي”.

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