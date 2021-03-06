طبع اسم البابا على قميص المنتخب الوطني.. هدية رفضتها الحكومة

2021/03/06 | 20:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلن المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس، عن طبع اسم البابا فرنسيس على قميص المنتخب الوطني.

وقال كوركيس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الهيئة التطبيعية، وافقت على مقترحي بطبع اسم البابا على قميص المنتخب الوطني لاهدائه الى الحبر الاعظم”.

واوضح ان “المقترح تم تقديمه الى رئاسة الجمهورية كي يسلم للبابا خلال زيارته لبغداد، لكن للاسف لم اتلق رداً من الحكومة لذلك لم يتم تسليم القميص للبابا”.

يذكر ان البابا يجري حالياً زيارة تاريخية الى العراق.



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