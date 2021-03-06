البرلمان يصوت على 5 قوانين ويحدد موعد جلسته المقبلة

2021/03/06 | 20:32 - المصدر: NRT عربية

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رفع مجلس النواب جلسته، السبت، إلى يوم الاثنين المقبل، (8 آذار 2021)، وذلك بعدما صوت خلال جلسته الواحد والاربعين، التي عقدت برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي‏، وبحضور 170 نائبا على خمسة قوانين وانهى قراءة ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون مركز التخطيط الحضري والاقليمي رقم (116) لسنة 1971.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة كما وردت من الدائرة الإعلامية، اليوم، 6 آذار 2021:-

"صوت المجلس خلال الجلسة التي افتتحها نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير الحداد على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 والمقدم من لجنتي المالية ومؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني لمواكبة التطور الحاصل في مهنتي المحاسبة والتدقيق الداخلي ولأهميتها في الحفاظ على الاموال العامة وكونها عنصر من عناصر مكافحة الفساد ولتنظيم عمل الممارسين للمهنة وتنظيم عملية انتخاب اعضاء مجلس ادارة النقابة واعضاء لجنتي الضبط والمراقبة .

وانهى المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان احداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لغرض التعاون في ميدان احداث التلوث بالمواد الخطرة ولأهمية الاستعداد والتصدي والتعاون في احداث التلوث بمواد خطيرة وضارة واعداد خطط الطوارئ لجمهورية العراق .

وارجأ المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بطلب من اللجنة المعنية.

كما اجل المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية بطلب من اللجنة المعنية.

وعلى صعيد متصل صوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لاعتماد قواعد واجراءات دولية موحدة تضمن ازالة حطام السفن وتسديد التعويضات عن التكاليف المتعلقة بذلك بسرعة وفاعلية .

واتم المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام 1972 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لحماية البيئة البحرية وصيانتها من جميع مصادر التلوث واتخاذ التدابير الفاعلة لمنع او خفض او ازالة التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى في جميع اشكاله.

وصوت المجلس على التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة لغرض منح وزارة الصحة والبيئة بالتنسيق مع وزارة المالية صلاحية تحديد مقدار البدل النقدي ومنح الأطباء المقيمين والأطباء المقيمين الأقدمين البدل المذكور .

وارجأ المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012 بطلب من اللجنة المعنية.

كما أجل المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل ‏الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 بطلب من اللجنة ‏المعنية.‏

وانجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون مركز التخطيط ‏الحضري والاقليمي رقم (116) لسنة 1971 والمقدم من لجنتي التعليم ‏العالي والبحث العلمي والقانونية .

من جانب اخر تلا النائب خلف عبد الصمد بيانا استذكر فيه انتفاضة اذار 1991 في اقليم كوردستان ضد النظام المقبور والذي حييا فيه بتضحيات شعب كوردستان وتحرير مدنهم من سلطة البعث البائد سائلا الله الرحمة والخلود لشهداء اقليم كوردستان والعراق جميعا والذين ضحوا بأنفسهم من اجل عراق موحد .

من ناحية اخرى ناقش السيدات والسادة النواب عدد من المواضيع المهمة التي تخص تحسين الواقع الخدمي للمواطنين بالإضافة الى موضوع امتحانات نصف السنة لطلبة المدارس .

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين القادم 8/3/2021".



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