التربية النيابية توجه طلبا بشأن امتحانات نصف السنة

2021/03/06 | 20:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالبت لجنة التربية النيابية، السبت، من لجنة الصحة السلامة الوطنية بالسماح لوزارة التربية بإجراء امتحانات نصف السنة للطلبة.

وقال رئيس اللجنة قصي محسن الياسري في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (6 آذار 2021)، انه "تم مناقشة موضوع تعليق الدوام الرسمي للمدارس وامتحانات نصف السنة للطلبة"، مشددا على "ضرورة تظافر واستنفار الجهود والامكانيات المتاحة للحد من مخاطر انتشار الوباء وتطويق الخسائر الناجمة عنها".

واضاف البيان، ان "القطاع التربوي في مقدمة القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بسبب انتشار هذا الوباء".

ودعا الياسري، "لجنة الصحة السلامة الوطنية الى ضرورة السماح لوزارة التربية بإجراء امتحان نصف السنة، باعتبارها ركيزة اساسية لتقييم مستوى التلاميذ والطلبة".

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