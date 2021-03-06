الاعلان عن تحالف سياسي جديد بين حنان الفتلاوي ونوري المالكي

2021/03/06 | 20:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة ارادة، برئاسة، حنان

الفتلاوي، السبت، تحالفها رسميا مع

ائتلاف دولة القانون بزعامة، نوري

المالكي، لخوض الانتخابات المقبلة.

وقالت الفتلاوي في لقاء متلفز اليوم، (6

آذار 2021)، إن "كتلة إرادة ت

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