وزارة التربية :امتحانات نصف السنة ستجري حضورياً

2021/03/06 | 20:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة التربية حيدر

فاروق، السبت، انه لا يوجد موعد جديد

بخصوص امتحانات نصف السنة.

وقال فاروق الى "دجلة" وتابعته وكالة

نون ان" قرارات وزارة التربية مرتبطة

بقرارات خلية الازمة"، مبينا

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