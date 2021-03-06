ضربة موجعة للصقور قبل قمة النوارس

2021/03/06 | 20:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

تلقى نادي القوة الجوية، ضربة موجعة قبل مباراة الزوراء في دوري الكرة الممتاز.

وقال مصدر في ادارة النادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “نادي القوة الحوية تلقى ضربة موجعة قبل لقاء النوارس بعد ثبوت أصابة نجمه كرار نبيل بفيروس كورونا”.

واوضح ان “اللاعب يخضع للحجر الصحي الان ولمدة تصل لاسبوعين وبالتالي لن يشارك في المباراة المقبلة امام الزوراء”.

يذكر ان نبيل يعد احد الاعمدة الاساسية في نادي القوة الجوية.



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