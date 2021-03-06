نحن لعبة - عباس علي العلي

2021/03/06 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي اللعبة الحزينة المرصوفة بإتقانعلى حائط الذكرياتملت من السكونوقررت أن تعودلا وقت عندي للعبولا وقت للأحزانفأنا منشغل عنك بهذه الناروعجين أحلامي يتهيأ معينصنع خبزا للصباحلفقراء بلادي الذي أتخمهم الجوعفثملوا من الحرمانأحزاني لي وحديوالخبز للأفواه الجائعةفمنذ إن سرق إبليس حمامة السلاملم يعد أحدنا ينعم بالحياةإبليس شماعة أخطائناومكب يتسع لل ......





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