ما مدى قدرة إيران على مواصلة تحمل العقوبات؟ - عبدالله عطية شناوة

2021/03/06 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة لا يخفي الأمريكان والأوربيون أن التنازع الجاري مع إيران، ومواصلة إخضاعها لأقسى عقوبات قررها البيت الأبيض وتلتزم لها بلدان الإتحاد الأوربي، لا يخفون أن أصل هذا النزاع لا يتعلق بقدرات إيران النووية، بل بقدراتها الصاروخية.القلق الأمريكي والأوربي من الصواريخ الإيرانية لا يتصل أبدا بكونها تمثل تهديدا مفترضا للسعودية وبلدان الخليج، بل لما تمثله من تهديد لإسرائيل، وبالتحديد للمنشآت النووية الإسرائيلي ......





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