الزراعة العراقية تعلق على تقليص دعم الفلاحين بموازنة 2021

2021/03/06 | 20:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعت وزارة الزراعة العراقية، اليوم السبت، اللجنة المالية النيابية إلى ضرورة إعادة النظر بقرار تقليص الدعم عن الفلاحين والمزارعين.وقال حميد النايف الناطق الرسمي لوزارة الزراعة العراقية، في بيان اليوم، إن هناك أنباء وردت إلى الوزارة من أروقة …

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