"الكاظمي" ورئيس إيران يدعوان إلى تغليب الحوار لحل الصراعات بالمنطقة

2021/03/06 | 20:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، جميع الأطراف في المنطقة إلى التعامل بعقلانية مع الأزمات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحث، في اتصال …

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