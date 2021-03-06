أربيل تعلن إغلاق طرقها مع محافظتين خارج إقليم كردستان يوم غد

2021/03/06 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت محافظة أربيل، اليوم السبت، إغلاق منافذها المؤدية إلى محافظتي نينوى وكركوك، يوم غد الأحد، في إطار إجراءات استقبال بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني.وذكرت المحافظة في بيان رسمي، تلقته (بغداد اليوم)، ان "منافذ المحافظة المؤدية الى محافظتي نينوى وكركوك، سيتم اغلاقها يوم غد الأحد".واوضح البيان ان "ذلك يأتي في إطار إجراءات استقبال بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني".

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