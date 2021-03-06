الجوية يكشف حقيقة أنباء إصابة لاعبه والمنتخب كرار نبيل بفيروس كورونا

2021/03/06 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أوضح المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية اليوم السبت (6 آدار 2021)، حقيقة الانباء التي تحدثت عن إصابة لاعب فريق الكرة بالنادي والمنتخب كرار نبيل.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" نجم خط وسط فريق القوة الجوية والمنتخب كرار نبيل نفى في تصريح للمكتب الاعلامي للنادي الاخبار التي تحدثت عن اصابته بفيروس كورونا".

واضاف،إن" اللاعب أكد إلى أنه اجرى الفحوصات الطبية والتي اثبتت عدم اصابته بالفيروس".

وكانت عدد من وسائل الاعلام وصفحات رسمية لاندية بدوري الكرة الممتاز قد أشارت الى اصابة لاعب المنتخب كرار نبيل بفيروس كورونا.

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