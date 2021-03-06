2021/03/06 | 21:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ أربيل أعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، تسليمها جميع البيانات الخاصة بالإيرادات والنفقات النفطية وغير النفطية إلى جانب البيانات الالكترونية الخاصة بموظفي الإقليم.وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في تصريح صحفي، إن حكومة إقليم كوردستان تجدد التزامها بكل ما يترتب عليها من واجبات وإيمانها بالشفافية التي يعتمدها برنامج عمل الكابينة التاسعة للحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تعلن تسليمها كل بيانات النفط لبغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تعلن تسليمها كل بيانات النفط لبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).