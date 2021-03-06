بمبلغ 1.9 تريليون دولار .. مجلس الشيوخ الامريكي يقر خطة الرئيس بايدن للاغائة من كورونا

2021/03/06 | 21:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، خطة الرئيس جو بايدن للإغاثة من كورونا / كوفيد-19 و البالغة 1.9 تريليون دولار، وأحالها إلى مجلس النواب.جاء ذلك بعد جلسة ماراثونية على مدار الساعة تضمنت الكثير من المناقشات والتفاوض ومقترحات التعديل؛ من أجل إقرار واحدة من أكبر الحزم التشريعية في تاريخ الولايات المتحدة./انتهى3

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