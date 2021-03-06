البابا فرنسيس: العالم لا يغيّر بالسلطان أو بالقوة

2021/03/06 | 21:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم السبت، أن العالم لا يغيّر بالسلطان أو بالقوة.

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