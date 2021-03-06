لقاء تاريخي بين السيستاني والبابا.. السيسي في السودان دلالات التوقيت والرسائل

2021/03/06 | 21:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث برنامج "بانوراما" لهذه الليلة على شاشة قناة العالم..تأكيد المرجع الديني الاعلى في العراق اية الله السيد علي السيستاني خلال لقائه البابا فرنسيس...

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