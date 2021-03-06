جبار يقدم استقالته من تدريب الحدود

2021/03/06 | 21:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت ادارة نادي الحدود، السبت، تقديم المدرب مظفر جبار استقالته من تدريب النادي، بسبب سوء النتائج.وسبق للمدرب تقديم استقالته بعد مباراة الفريق امام الميناء لكن ادارة النادي رفضت الاستقالة واعربت عن تمسكها بخدمات المدرب ، الا ان الكابتن مظفر جبار عاد لتقديم استقالته مساء اليوم وقررت ادارة النادي من جانبها قبول استقالته احتراماً لرغبة المدرب، بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي.واعربت ادارة النادي عن تمنياتها، بـ”التوفيق والنجاح للمدرب القدير مظفر جبار وشكرها الجزيل وتقديرها على جهوده المبذولة مع الفريق خلال منافسات الموسم الحالي”.

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