2021/03/06 | 21:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..اللحظات الأخيرة من لقاء المرجع الأعلى السيد علي السيستاني مع البابا فرنسيس عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. اللحظات الأخيرة من لقاء المرجع الأعلى السيد علي السيستاني مع البابا فرنسيس) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. اللحظات الأخيرة من لقاء المرجع الأعلى السيد علي السيستاني مع البابا فرنسيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).