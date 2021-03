ادارة الحدود توافق على استقالة المدرب مظفر جبار

2021/03/06 | 21:10 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الإعلامي قدم المدرب مظفر جبار استقالته من تدريب فريق الحدود هذا اليوم ، وسبق للمدرب تقديم استقالته بعد مباراة الفريق امام الميناء لكن ادارة النادي رفضت الاستقالة واعربت عن تمسكها بخدمات المدرب ، الا ان الكابتن مظفر جبار عاد لتقديم استقالته مساء اليوم وقررت ادارة النادي من جانبها قبول استقالته احتراماً لرغبة المدرب

