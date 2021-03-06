2021/03/06 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معرض فني ورقصات تراثية إبتهاجاً بضيف العراق العراق يهدي البابا جداريتين نادرتين لحكمت بغداد – الزمان أهدى رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة الماضية، البابا فرنسيس الذي يزور العراق، جداريتين من تصميم النحات العراقي الرائد، محمد غني حكمت.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (الزمان) أمس، أن (صالح أهدى البابا فرنسيس جداريتين من تصميم شيخ […]

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