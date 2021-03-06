2021/03/06 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زينات صدقي أشهر عانس في السينما بذكرى رحيلها 43 القاهرة – الزمان تعد الممثلة المصرية الراحلة زينات صدقي واحدة من أعمدة الكوميديا في زمن الفن الجميل، وبرغم انها لم تحظ خلال مشوارها بالبطولة المطلقة، إلا أنها حقّقت نجاحات تفوقت بها على الكثير من النجمات في جيلها، خلال مشوار فني ممتد شاركت خلاله بأكثر من 172 […]

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