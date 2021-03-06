2021/03/06 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا يغيّب عميد المعهد العالي للموسيقى القاهرة – الزمان غيب الموت عميد المعهد العالي للموسيقى العربية، عازف الكمان أشرف هيكل، إثر إصابته بفايروس كورونا، عن عمر ناهز الـ52 عاماً.تخرّج أشرف في معهد الكونسرفتوار، قسم الوتريات، عام 1990وإستكمل دراسته العليا في معهد الموسيقى العربية، ثم حصل على الماجستير والدكتوراة وتدرج في العديد من المناصب، حتى وصل […]

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